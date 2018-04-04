МОЭСК оборудует питающие центры "Шереметьево" дизель-генераторными установками

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК), входит в группу компаний "Россети", оборудует питающие центры 110 кВ "Шереметьево", "Аэропорт" и "Планерная" дизель-генераторными установками (ДГУ) мощностью по 200 кВА каждая, сообщает компания. На каждом питающем центре будет установлено по одной ДГУ.

"Дополнительное же оборудование дизель-генераторными установками вызвано необходимостью "обеспечить надежность электроснабжения международного аэропорта "Шереметьево" в случае форс-мажорных обстоятельств", – цитируется в релизе начальник службы подстанций северного филиала МОЭСК MSRS Александр Бережной.

По его словам, "Шереметьево", "Аэропорт" и "Планерная" в ходе комплексной реконструкции оснащены новым силовым и коммутационным оборудованием.

Установка ДГУ ведется в рамках мероприятий, которые проводит МОЭСК для обеспечения надежности питания спортивных объектов и объектов инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Среди них и международный аэропорт "Шереметьево", нагрузка на который во время чемпионата увеличится. Как отмечается в сообщении, в этот период аэропорты Московского авиационного узла примут значительную часть пассажиропотока – около 280–290 тысяч человек в день, что на 20–30 тысяч превысит обычные показатели.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

"Московская объединенная электросетевая компания" - одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России. Основные виды деятельности — оказание услуг передачи электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и Подмосковья.