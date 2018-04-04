FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Производство сжиженного газа за 5,5 млрд руб может появиться в Воронежской области


Газ / Компании

ВОРОНЕЖ, 4 апр - ПРАЙМ. "КриомашГаз" планирует построить в Воронежской области завод по производству сжиженного природного газа производительностью 105 тысяч тонн продукции в год с объемом инвестиций около 5,5 миллиарда рублей, сообщило в среду правительство региона.

Возможность реализации инвестиционного проекта обсудили 4 апреля врио губернатора Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор ООО "КриомашГаз" Роман Шультиев.

"Стоимость проекта инвестор оценивает в 5,48 миллиарда рублей. Предполагается, что завод разместится на территории Аннинского района, где будет создано порядка 170 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Производительность завода по производству сжиженного природного газа будет 12 тонн в час (105 тысяч тонн продукции в год). Сроки реализации проекта не уточняются.

ООО "КриомашГаз" зарегистрировано в Москве в 2012 году с уставным капиталом 642,44 миллиона рублей. Основной вид деятельности - производство промышленных газов.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ