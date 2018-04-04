Компания "Новапорт" купила 48,8% акций аэропорта "Ставрополь" - власти

ПЯТИГОРСК, 4 апр - ПРАЙМ. Компания "Новапорт" выкупила 48,8% акций аэропорта "Ставрополь", главным акционером остается правительство Ставропольского края, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта края.

"Компания "Новапорт" выкупила 48,8% акций у предыдущего владельца – ООО "Авиасервис". Вместе с тем, владельцем 51,2% акций является правительство Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Таким образом, в связи со сделкой между двумя компаниями в системе отношений вокруг аэропорта ничего не изменилось, контроль над ним сохраняет краевой кабмин.

В 2017 году аэропорт Ставрополя обслужил почти 356,2 тысячи пассажиров, что на 8,5% больше, чем в 2016 году, сообщили в ведомстве.