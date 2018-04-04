FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Компания "Новапорт" купила 48,8% акций аэропорта "Ставрополь" - власти


ПЯТИГОРСК, 4 апр - ПРАЙМ. Компания "Новапорт" выкупила 48,8% акций аэропорта "Ставрополь", главным акционером остается правительство Ставропольского края, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта края.

"Компания "Новапорт" выкупила 48,8% акций у предыдущего владельца – ООО "Авиасервис". Вместе с тем, владельцем 51,2% акций является правительство Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Таким образом, в связи со сделкой между двумя компаниями в системе отношений вокруг аэропорта ничего не изменилось, контроль над ним сохраняет краевой кабмин.

В 2017 году аэропорт Ставрополя обслужил почти 356,2 тысячи пассажиров, что на 8,5% больше, чем в 2016 году, сообщили в ведомстве.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ