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"Русгидро" поможет "Русалу" достроить ТаАЗ, входит в проект не более чем за $319,5 млн


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Русгидро" одобрил участие компании в достройке Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) "Русала", стоимость входа в проект составит не более 319,5 миллиона долларов, говорится в сообщении энергокомпании.

"Одобрить участие "Русгидро" в проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода с учетом условий, ранее определенных советом директоров", - говорится в опубликованном в четверг решении совета директоров энергокомпании.

Кроме того, совет директоров определил дополнительные условия участия компании в проекте ТаАЗ.

"Стоимость входа "Русгидро" в проект ТаАЗ составляет не более 319,5 миллиона долларов США (доля "Русгидро" в проекте – 50%), при этом стоимость 50% доли в уставном капитале ООО "Русал Тайшет" (далее – совместное предприятие) – не более 169,5 миллиона долларов США", - сказано в решении.

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