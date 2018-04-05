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Глава дирекции Октябрьской железной дороги задержан за мошенничество на 5 млн руб


МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Главу дирекции Октябрьской железной дороги, являющейся филиалом РЖД, задержали за незаконное требование пяти миллионов рублей у бизнесмена, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"В отношении начальника Дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В начале 2018 года он потребовал у руководителя коммерческой организации пять миллионов рублей якобы за содействие беспрепятственному выполнению строительных работ на одном из объектов РЖД", - говорится в сообщении.

По информации СК, в настоящее время подозреваемый и его посредник задержаны.

Согласно информации на официальном сайте, Октябрьская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог России, имеет эксплуатационную длину - 10 363,9 километра и обслуживает территорию с населением более 25 миллионов человек. Дорога делится на шесть регионов: Московский, Санкт-Петербург-Витебский, Санкт-Петербургский, Петрозаводский, Мурманский и Волховстроевский. В транспортной системе Северо-Западного региона России железной дороге принадлежит ведущее место - на ее долю приходится 60% грузоперевозок и 40% пассажирских перевозок.

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