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Суд взыскал с аэропорта "Братск" 3 млрд руб в пользу компании, связанной с "Татнефтью"


Компании

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску компании "РНГО", связанной с "Татнефтью" TATN, решил взыскать более 3 миллиардов рублей с иркутского аэропорта "Братск", принадлежащего авиакомпании "ВИМ-Авиа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснил представитель истца, аэропорт выступил поручителем по кредиту в размере 3 миллиарда рублей, выданному авиакомпании банком "Зенит". После нескольких нарушений кредитного договора от заемщика, а затем и от поручителя потребовали досрочно погасить оставшуюся сумму, проценты и пени. Банк "Зенит" уступил право требования по кредиту компании "РНГО".

Арбитраж Москвы 29 марта полностью удовлетворил аналогичный иск "РНГО", адресованный самой "ВИМ-Авиа".

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