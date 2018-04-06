УК "Арсагера" намерена обратиться в арбитраж с заявлением о банкротстве ДВМП

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Управляющая компания "Арсагера" намерена обратиться в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco), следует из информации, опубликованной на сайте "Федресурс" (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности).

"Управляющая компания "Арсагера" ... сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании ПАО "ДВМП" ...несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков несостоятельности (банкротства)", - говорится в сообщении.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Основным акционером Fesco является группа "Сумма".