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Экс-советник Набиуллиной Надежда Иванова назначена начальником главного управления по ЦФО


Компании / Финансы

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Экс-советник председателя ЦБ РФ Надежда Иванова назначена на должность начальника главного управления по Центральному федеральному округу, сообщает регулятор в пятницу.

"Приказом председателя Банка России с 9 апреля 2018 года начальником главного управления Банка России по Центральному федеральному округу назначена Иванова Надежда Юрьевна, ранее занимавшая должность советника председателя Банка России", — говорится в сообщении.

Ильшат Янгиров, занимавший должность начальника этого управления, с 9 апреля назначен первым замглавы этого же подразделения регулятора.

Иванова была назначена советником председателя ЦБ в феврале прошлого года. Помимо этого, входит в совет директоров регулятора. С 2013 по 2017 годы была директором сводного экономического департамента Банка России.

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