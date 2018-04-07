Более 3 тыс человек остались без электроснабжения в Тверской области

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Более 3 тысяч человек в Тверской области остались в субботу без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте Минэнерго России.

"С 12.20 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер с порывами до 20 м/с, мокрый снег, дождь) на территории Тверской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ ("Тверьэнерго"). По состоянию на 13.00 обесточены: ВЛ 6-10 кВ – 18; ТП – 208. Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей (около 3 100 человек)", - говорится в сообщении.

Температура на улице +5.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, координация мероприятий осуществляется штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Тверской области. К аварийно-восстановительным работам привлечены 20 бригад в составе 48 человек и 22 единиц специальной техники. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).