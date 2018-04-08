Электроснабжение в Тверской области восстановлено после аварии

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Специалисты восстановили электроснабжение в Тверской области, где более 3 тысяч человек остались без света из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте Минэнерго России.

"В 23:45 7 апреля все аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 7 апреля из-за сильного ветра и мокрого снега с дождем было нарушено энергоснабжение более 150 населенных пунктов Тверской области. По данным Минэнерго, к аварийно-восстановительным работам было привлечено 25 бригад в составе 72 человек и 27 единиц специальной техники.