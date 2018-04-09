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"Аэроэкспресс" запустил новые групповые тарифы вдвое дешевле цены обычного билета


МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, с понедельника запускает новые групповые тарифы, цена на билет по которым будет на 50% ниже стоимости обычного билета, сообщили РИА Новости в компании.

"Тарифы "Семья & друзья" и "Семья & друзья. Туда-обратно" доступны с 9 апреля 2018 года. Они заменяют существовавшие ранее тарифы "Групповой" и "Семейный", - сообщили в компании.

Стоимость билета по тарифу "Семья & друзья" - 950 рублей. Он рассчитан на проезд группы до 4 человек в одну сторону. Таким образом, каждый участник группы заплатит чуть более 230 рублей.

Стоимость билета по тарифу "Семья & друзья. Туда-обратно" - 1700 рублей. Он рассчитан на проезд группы до 4 человек по двум направлениям - в аэропорт и обратно. Таким образом, каждый участник группы при покупке такого билета заплатит чуть более 210 рублей за проезд в одну сторону.

"Мы объединили преимущества популярных среди наших пассажиров тарифов - "Групповой" и "Семейный". Групповые билеты по тарифам "Семья & друзья" и "Семья & друзья. Туда-обратно" позволят не только проехать со скидкой более 50%, но и упростят процесс покупки билета", - процитировали в "Аэроэкспрессе" слова исполнительного директора компании Валерия Фёдорова.

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