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Завод по производству ветеринарных антибиотиков откроется в Приморье


МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Завод по производству ветеринарных антибиотиков, способный больше чем наполовину закрыть потребность в них у российских животноводческих компаний, появится в Приморском крае в ТОР "Надеждинская", сообщили в пресс-службе владельцев предприятия группы компаний "Арника".

"На площадке в ТОР "Надеждинская" начато проектирование предприятия высокотехнологичного биотехнологического производства "Ветфармасинтез" по производству ветеринарных антибиотиков мощностью две тысячи тонн в год. Объем производимой продукции составит около 50-60% потребности животноводства в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По информации предприятия, планируется выпуск до 10 наименований самых различных антибиотиков. Общий объём инвестиций в проект составит более 50 миллионов долларов, а планируемая выручка более 15 миллиардов рублей в год.

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