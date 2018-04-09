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Банк России зарегистрировал допвыпуск и проспект акций ДВМП


МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco), сообщается в материалах регулятора.

"Банк России 9 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества "Дальневосточное морское пароходство" FESH(город Москва), размещаемых путем открытой подписки", - говорится в сообщении.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-03-00032-А.

Совет директоров ДВМП в феврале одобрил увеличение уставного капитала компании на 3,4%, или на 100 миллионов рублей.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Основным акционером Fesco является группа "Сумма".

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