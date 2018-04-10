ФАС предписала "Мегафону" закрыть часть салонов "Евросети" и "Связного" на Чукотке

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, удовлетворив ходатайство "Мегафона" MFON о слиянии сотовых ритейлеров "Связной" и "Евросеть", выдала ему предписание, касающееся ограничения количества салонов на Чукотке.

В понедельник ФАС одобрила ходатайство кипрской компания Lefbord Investments Limited, которая на 100% принадлежит "Мегафону" и через которую оператор владеет акциями "Евросети", о приобретении компаний, входящих в ГК "Связной", - АО "Связной Логистика" и "Мобильного Телекоммуникационного Сервиса".

Во вторник служба удовлетворила ходатайство кипрской компании "ДТСРЕТЕЙЛ ЛТД" (Atomelia Investments Limited) о приобретении 100% голосующих акций АО "Связной Логистика", а также о покупке трех входящих в "Евросеть" компаний - "Евросеть-ритейл", "Про-сервис" и "ЕС-аренда". По словам представителя "Мегафона", кипрская компания также является структурой оператора. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ФАС, служба, таким образом, одобрила слияние "Евросети" и "Связного".

При этом ФАС выдала предписание "в течение трех месяцев после совершения сделки прекратить в географических границах Чукотского автономного округа осуществление деятельности по розничной торговле телекоммуникационным оборудованием, радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации, а также аксессуарами к ним АО "Связной Логистика" и лицами, входящими с ним на дату совершения сделки в одну группу лиц, и (или) ООО "Евросеть-Ритейл" и лицами, входящими с ним на дату совершения сделки в одну группу лиц".

"Мегафон" в конце прошлого года заявлял, что примерно в течение месяца после закрытия сделки по разделу "Евросети" планирует договориться об объединении своей части в ритейлере с другим игроком на этом рынке, наиболее вероятным партнером по консолидации назывался "Связной".

Сделка по разделению "Евросети" между "Мегафоном" и "Вымпелкомом" была закрыта в конце февраля. В результате ряда сделок "Мегафон" приобрел у "Вымпелкома" 50% акций "Евросети", включая все ее активы и обязательства, и, таким образом, довел свою долю владения до 100%. В свою очередь "Вымпелком", полностью выйдя из капитала "Евросети", приобрел половину розничных салонов ритейлера - примерно 1800 магазинов - и выплатит "Мегафону" 1,25 миллиарда рублей (приблизительно 20 миллионов долларов) до учета возможных корректировок.