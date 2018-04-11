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СМИ: БоАЗ хочет расторгнуть инвестконтракт на сгоревший энергоблок Березовской ГРЭС


Компании

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ) "Русала" и "Русгидро" хочет расторгнуть инвестконтракт (договор на поставку мощности, ДПМ) на сгоревший энергоблок Березовской ГРЭС "Юнипро" и вернуть уплаченные в 2016 году ГРЭС за не работавшую мощность средства, пишет в среду газета "Коммерсант".

Письмо с требованием о расторжении ДПМ "Системному оператору" (СО), "Юнипро", "Совету рынка" и "Администратору торговой системы" 22 марта направил гендиректор Богучанского алюминиевого завода Евгений Рапацевич. Как и Богучанская ГЭС, БоАЗ принадлежит паритетным СП "Русала" и "Русгидро". В Evraz газете сообщили, что рассматривают возможность подать на расторжение ДПМ по Березовской ГРЭС, но решения не приняли.

ДПМ, гарантирующий возврат инвестиций, заключали на новую энергостройку все потребители оптового рынка, БоАЗ подписал его по Березовской ГРЭС в июне 2015 года. Но поставка мощности с нового блока ГРЭС шла всего несколько месяцев, ссылается газета на письмо Рапацевича. В феврале 2016 года блок был разрушен при пожаре.

В конце января 2018 года ФАС сочла, что "Юнипро" и СО нарушили закон о защите конкуренции, заставив потребителей дольше, чем следовало, оплачивать мощность сгоревшего блока. Потребители за февраль-ноябрь 2016 года заплатили около 950 миллионов рублей. "Юнипро" и СО оспорили решение ФАС в суде, напоминает газета.

Из-за того что мощность третьего блока Березовской ГРЭС фактически отсутствовала на рынке, БоАЗ требует возврата выплаченных средств - всего 43,35 миллиона рублей с НДС, квалифицируя их как "незаконное обогащение" генкомпании. Если СО, "Совет рынка", АТС и "Юнипро" откажутся расторгнуть ДПМ и вернуть деньги, БоАЗ намерен обратиться в суд, пишет газета.

В "Юнипро", СО и "Совете рынка" изданию подтвердили получение претензии, но пока не сформировали позицию. В СО уточнили, что аналогичных требований от других потребителей пока не поступало. В Минэнерго не считают возможным расторжение ДПМ.

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