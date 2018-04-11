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Новым гендиректором авиакомпании "Саратовские авиалинии" назначен Игорь Натыкан


МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Саратовских авиалиний" принял решение о назначении генеральным директором авиакомпании Игоря Натыкана, сообщает компания.

Натыкан работает на саратовском авиапредприятии более 27 лет, ранее занимал должность директора аэропорта "Саратов Центральный".

"Игорь Николаевич Натыкан знает хорошо специфику работы авиапредприятия, первоочередные задачи, которые необходимо решить в ближайшее время авиакомпании. Считаю, что вопросы, которые перед ним стоят, будут оперативно реализованы", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Саратовских авиалиний" Юрия Давыдова.

Росавиация после крушения 11 февраля пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" провела внеплановую проверку компании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148.

Глава Росавиации Александр Нерадько 6 апреля в беседе с журналистами резко раскритиковал гендиректора "Саратовских авиалиний" за подачу заявку на возобновление полетов Ан-148, содержавшей данные погибших летчиков и разбившегося самолета. Позднее совет директоров авиакомпании решил досрочно расторгнуть контракт с гендиректором Алексеем Вахромеевым.

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