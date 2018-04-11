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Fitch: Восстановление экономики регионов РФ поддержит их кредитоспособность в 2018 г


МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Восстановление экономического роста в большинстве регионов России будет поддерживать их кредитоспособность в 2018 году, говорится в презентации международного рейтингового агентства Fitch, представленной на конференции.

Среди факторов, позитивно влияющих на кредитоспособность субъектов агентство также называет пролонгацию бюджетных кредитов и снижение краткосрочного риска рефинансирования, а также усиление контроля со стороны федерального правительства за уровнем долга и дефицита.

"Положительный эффект от изменения расчета дотаций для большинства регионов, восстановление экономического роста в большинстве регионов, оптимизация и контроль над бюджетными расходами" - факторы, которые поддерживают кредитоспособность.

При этом давление на рейтинги в этом году могут оказать снижение гибкости бюджетов по оптимизации расходов, отказ от практики предоставления новых бюджетных кредитов, а также стагнирующие налоговые доходы, отмечается в презентации.

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