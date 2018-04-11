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Медведев: Объем федеральной поддержки регионов в 2018 году превысит 1,7 трлн


МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Поддержка российских регионов из федерального бюджета в этом году превысит 1,7 триллиона руб, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Объем федеральной поддержки регионам на протяжении последних лет неуклонно рос. В этом году он превысит 1,7 триллиона рублей", - сказал Медведев, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Как заявил премьер, правительство планирует оказать регионам дополнительную помощь на повышение зарплат бюджетников, ее размер в текущем году составит более 136 миллиардов рублей. Медведев подчеркнул, что люди по всей стране должны ощущать позитивные перемены. П словам главы кабмина, в частности, в постоянном фокусе внимания правительства находится российский Север, чтобы он "не только сохранился, но и развивался".

Медведев напомнил, что в последние годы правительство пересмотрело подход к пространственному развитию, смысл которого не в том, чтобы возможности были везде одинаковыми, а в том, чтобы эти возможности были созданы. По его словам, результат аналитической работы будет положен в основу стратегии пространственного развития.

"Конечно, мы понимаем, что многим регионам непросто. Но перед ними стоят задачи повышать зарплаты и пенсии, создавать рабочие места. В значительной части регионов эти проблемы решены. Но обратной стороной стала "разбалансировка" региональных бюджетов. Поэтому нашей целью было поддержание устойчивости региональных бюджетов, повышение самодостаточности регионов", - отметил Медведев.

Он напомнил, что в 2016 году региональные бюджеты исполнены с минимальным дефицитом за 10 лет, он уменьшился с более чем 170 миллиардов до 12 миллиардов рублей. Произошел перелом негативной тенденции с долгами регионов, по итогам прошедшего года объем госдолга регионов сократился на 1,6%, а значительная часть коммерческих кредитов была замещена бюджетными, ставка по которым ниже, а срок возврата продлен. Финансовая помощь из бюджета теперь, как сказал Медведев, должна в полном объеме распределяться с учетом реальных потребностей регионов и состояния их финансов.

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