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"Дыра" в капитале махачкалинского банка "Алжан" составила 290 млн руб


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов махачкалинского банка "Алжан", лишившегося лицензии в марте, составила 289,866 миллиона рублей, говорится в "Вестнике Банка России".

Активы банка по результатам обследования составили 184,709 миллиона рублей, обязательства - 474,575 миллиона.

ЦБ со 2 марта отозвал лицензию у банка. Как отмечал регулятор, это решение было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

По данным ЦБ, к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами привели осуществленные банком во второй половине февраля крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер для нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе КБ "Алжан" с рынка банковских услуг.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 февраля занимал 517-е место в банковской системе РФ.

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