GM-Avtovaz возобновил работу конвейера, остановленную ранее из-за нехватки комплектующих

САМАРА, 11 апр - ПРАЙМ. GM-Avtovaz в среду запустил производство после остановки конвейера из-за недопоставок комплектующих от одного из поставщиков, сообщила РИА Новости представитель компании.

Работа конвейера GM-Avtovaz была временно приостановлена 4 апреля во второй половине дня в связи с недопоставкой комплектующих от одного из поставщиков. Отгрузки автомобилей дилерам осуществлялись в обычном режиме.

"С сегодняшнего дня возобновлена работа конвейера. Предприятие работает в штатном режиме", - сообщила представитель компании.

GM-Avtovaz — зарегистрированное в 2001 году совместное предприятие американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа" AVAZ(по 50%), выпускает автомобиль Chevrolet Niva.