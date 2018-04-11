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GM-Avtovaz возобновил работу конвейера, остановленную ранее из-за нехватки комплектующих


Компании / Индустрия / Транспорт

САМАРА, 11 апр - ПРАЙМ. GM-Avtovaz в среду запустил производство после остановки конвейера из-за недопоставок комплектующих от одного из поставщиков, сообщила РИА Новости представитель компании.

Работа конвейера GM-Avtovaz была временно приостановлена 4 апреля во второй половине дня в связи с недопоставкой комплектующих от одного из поставщиков. Отгрузки автомобилей дилерам осуществлялись в обычном режиме.

"С сегодняшнего дня возобновлена работа конвейера. Предприятие работает в штатном режиме", - сообщила представитель компании.

GM-Avtovaz — зарегистрированное в 2001 году совместное предприятие американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа" AVAZ(по 50%), выпускает автомобиль Chevrolet Niva.

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