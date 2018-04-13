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"Полюс" обратился за господдержкой при строительстве моста через Енисей


КРАСНОЯРСК, 13 апр - ПРАЙМ. "Полюс" обращается за господдержкой промышленников правобережья Енисея при строительстве моста через реку, заявил вице-президент компании Сергей Журавлев, выступая на Красноярском экономическом форуме.

По его словам, основная часть золотых запасов края, где в год добывается порядка 67 тонн золота и помимо "Полюса" работает еще несколько компаний, находится на правом берегу Енисея. Кроме того, там же расположены запасы сурьмы, цинка, свинца и магнезита, а также значительный лесо-сырьевой потенциал. При этом освоение ресурсов сдерживается, прежде всего, отсутствием транспортной инфраструктуры, когда, например, во время ледостава приходится делать паузы в доставке грузов и людей сроком до трех месяцев.

Решением проблемы, по словам Журавлева, могло бы стать строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский (в 300 километрах севернее Красноярска), который мог бы связать правобережье реки с автомагистралью Красноярск-Новосибирск и расположенным здесь же железнодорожным узлом.

Эффект от строительства моста, как отметил Журавлев со ссылкой на совместные с администрацией края исследования, включает, в частности, снижение ежегодных логистических издержек на 1 миллиард рублей в год, а также высвобождение средств для инвестиций в модернизацию различных действующих проектов, в том числе с потенциалом увеличения добычи золота на три тонны в ближайшие три года. Поступление налогов, по его словам, при этом может увеличиться на 15 миллиардов рублей в ближайшие семь лет (после строительства моста).

"Таким образом, мы совершенно уверены, что строительство моста для государства окупится в виде дополнительных налоговых поступлений, в виде рабочих мест и промышленного роста. Соответственно мы обращаемся с просьбой о господдержке промышленников Ангаро-Енисейского экономического района при строительстве мостового перехода через реку Енисей", - сказал Журавлев.

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