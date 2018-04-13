Глава Росимущества Пристансков возглавил совет директоров НМТП

НОВОРОССИЙСК, 13 апр - ПРАЙМ. Глава Росимущества Дмитрий Пристансков возглавил совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП), сменив на этом посту вице-президента "Транснефти" Рашида Шарипова.

"Решение принято единогласно. Дмитрий Владимирович (Пристансков) избран новым председателем совета директоров НМТП", - сообщил журналистам Шарипов по итогам заседания совета директоров НМТП в новом составе.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин говорил, что компания предложит избрать представителя государства председателем совета директоров НМТП.

Ранее в пятницу акционеры компании переизбрали совет директоров, в который вошли только представители Росимущества и государственной "Транснефти". Совместное предприятие "Суммы" и "Транснефти" не выдвигало своих кандидатов, поэтому представители "Суммы" впервые с момента покупки акций НМТП не вошли в совет директоров.

Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и лидером на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области.

Группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5%, Росимуществу принадлежат 20% акций порта, структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.