Врио губернатора Красноярского края рассказал, кто придумал проект "Енисейская Сибирь"

КРАСНОЯРСК, 14 апр - ПРАЙМ. Масштабный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" (Енисейская экономическая зона) придумали неравнодушные люди, сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс в кулуарах Красноярского экономического форума.

В декабре 2017 года Усс заявил о возможности создания Енисейской экономической зоны на территории Красноярского края и соседних Тувы и Хакасии, руководство которых поддержало эту идею. При этом речь идет не об административном объединении, а о налаживании межрегионального экономического взаимодействия. В феврале 2018 года после визита президента РФ Владимира Путина в Красноярск Усс сообщил, что Путин поддержал создание Енисейской экономической зоны. Суммарные инвестиции в проект оцениваются в 500 миллиардов рублей.

"Трудно сказать, кто придумал проект. Поддержал его президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, и, на мой взгляд, это главное, что можно сказать об авторстве. А вот разного рода ассоциативные размышления, которые привели к этому названию, сейчас наверное не имеет смысла вспоминать. Скромные советские люди придумали этот проект. Неравнодушные люди", - сказал Усс РИА Новости.

Он также отметил, что было два варианта названий - "Приенисейский край" и "Енисейская Сибирь". В итоге Усс решил, что от темы Сибири уходить нельзя, так как это раскрученный мировой бренд. По его словам, в основе проекта лежат объективные предпосылки, в частности, то, что регионы были связаны экономически и даже территориально (Хакасия входила в состав края - ред).

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).

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