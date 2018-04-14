Строительство ж/д ветки Кызыл-Курагино начнется осенью

КРАСНОЯРСК, 14 апр - ПРАЙМ. Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино, которая объединяет территорию Красноярского края и Тывы с возможным выходом в Китай, начнется осенью этого года, сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

"У нас есть основание полагать, что этот долгожданный и в принципе просчитанный проект, стартует нынешней осенью. Стоимость этого проекта, он будет реализовываться на условиях концессии, с привлечением частных средств, составляет порядка 200 миллиардов рублей", - сказал Усс РИА Новости в кулуарах Красноярского экономического форума.

РЖД и АО "Тувинская энергетическая промышленная корпорация" (ТЭПК) Руслана Байсарова в июне 2017 года подписали соглашение об участии железнодорожной монополии в реализации проекта по строительству железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино.

РЖД войдет в капитал "ТЭПК "Кызыл-Курагино" ("дочка" ТЭПК) и будет в рамках проекта курировать вопросы, связанные с технологией организации перевозок и эксплуатации инфраструктуры новой железнодорожной линии, а также осуществлять перевозку. ТЭПК выступит в качестве одного из инвесторов проекта, а также будет основным потребителем услуг по перевозке грузов с принадлежащего ему Элегестского угольного месторождения.

Целью проекта является обеспечение вывоза коксующегося угля с Элегестского угольного месторождения в объеме до 15 миллиона тонн в год. Протяженность дороги составит 410 километров. Строительство планируется за 4,5 года с завершением в 2022 году. Реализация проекта будет осуществляться с привлечением средств частных инвесторов по концессионной схеме. Предполагается, что РФ выступит концедентом, концессионером — "ТЭПК "Кызыл-Курагино".

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).

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