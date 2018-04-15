Открыто движение нового железнодорожного парка станции Находка Восточная

ВЛАДИВОСТОК, 15 апр - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Максим Соколов открыл железнодорожное движение в новом парке общего пользования станции Находка Восточная в Приморье, сообщает корреспондент РИА Новости.

Новая железнодорожная инфраструктура предназначена для распределения на третью очередь и на действующий специализированный угольный комплекс "Восточного порта", а также на другие терминалы в приморской бухте Врангеля. Строительство парка завершено в рамках реализации третьей очереди специализированного угольного терминала "Восточного порта".

"Сегодня мы открываем ключевое звено для дальнейшего развития нашего крупнейшего специализированного угольного порта – порт "Восточный".... Развитие портовой инфраструктуры, реализация экспортного потенциала нашей страны, транспортной системы позволит решить задачи, поставленные президентом страны Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию. И увеличение пропускной способности, мощности угольного порта Восточный в полной мере отвечает решению этих задач. Это инновационный проект, и порт соответствует самым высоким экологическим стандартам по перевалке угля", - сказал Соколов на церемонии.

По его словам, сегодня решаются задачи по увеличению провозных способностей: это один из элементов проекта по расширению провозных мощностей БАМа, Транссиба.

"Открытие новой станции парка позволит увеличить перевалку уже на действующем терминале и создать возможность для работы третьей очереди терминала, доведя его до 40 миллионов тонн. Новый терминал создаст дополнительно 500 рабочих мест", - добавил Соколов.

Также Соколов принял участие в запуске высокотехнологичного перегрузочного оборудования на Третьей очереди комплекса стивидора.

Строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса начали в 2012 году. Это продолжение существующего угольного производственного перегрузочного комплекса АО "Восточный Порт" - полностью автоматизированный терминал перегрузки угля с железнодорожного транспорта на морской с параллельным предоставлением услуг по хранению и обработке угля.