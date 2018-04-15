FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Проекты в портах Приморья могут быть реализованы с инфраструктурной ипотекой


ВЛАДИВОСТОК, 15 апр - ПРАЙМ. Проекты в портах Приморья могут быть реализованы по принципу инфраструктурной ипотеки, сообщил журналистам в Находке министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Сейчас мы формируем план магистральной инфраструктуры нашей страны, и в этом плане будет отражен ряд таких проектов (по принципу инфраструктурной ипотеки - ред), в том числе источники по финансированию. Мы видим, что и здесь, в бухте Врангеля, есть возможность реализовать по принципу Мурманского транспортного узла проект по структурированию на принципах инфраструктурной ипотеки, ГЧП. Это развитие терминала в северной части бухты Врангеля", - сказал Соколов.

По его словам, проекты в других портах и выходах к морю в Приморье тоже могут быть реализованы с поддержкой государства по принципу инфраструктурной ипотеки, например, порт Зарубино, который лежит в рамках МТК "Приморье-2", и проекты в рамках "Приморье-1".

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ