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"Трансконтейнер" оспаривает в суде отказ ФАС в покупке терминала Global Ports в Петербурге


Компании / Индустрия

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ведущий российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" TRCN подал иск в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным отказа ФАС в согласовании покупки терминала у Global Ports в Петербурге, следует из картотеки дел.

"О признании недействительным решение от 23 ноября 2017 года ИА/85512/17 об отказе в удовлетворении ходатайства ПАО "Трансконтейнер"… Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 17 мая 2018 года", - говорится в картотеке дел.

Такой же датой и номером значится на сайте ФАС решение об отказе в ходатайстве "Трансконтейнера" о покупке 100% ЗАО "Логистика-Терминал" (терминал Global Ports). По мнению ведомства, сделка может привести к ограничению конкуренции на рынке контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону Большого порта Санкт-Петербург.

Замгендиректора оператора Виктор Марков в конце 2017 года сообщал РИА Новости, что компания не согласна с решением ФАС, ее оценкой состояния рынка и последствий совершения сделки "Трансконтейнером" для состояния конкуренции и будет защищать свои права, не исключая возможность обжалования решения в установленном порядке.

Однако в марте 2018 года Марков сообщил РИА Новости, что "Трансконтейнер" запросил в ФАС отчет по аналитике рынка, который послужил основанием для принятия решения об отказе в согласовании ходатайства. Также компания направила в ФАС письмо со своей оценкой состояния рынка терминальных мощностей в Северо-Западном регионе и возможных последствий от совершения сделки для состояния конкуренции.

Марков добавлял, что компания ожидает ответа ФАС на письмо в ближайшее время, и если регулятор сочтет обоснованными выводы оператора, то будет подавать повторное ходатайство.

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