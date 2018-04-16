Разгерметизация нефтепровода произошла на территории нефтешахты "Лукойла" в Коми

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Разгерметизация нефтепровода произошла на территории нефтешахты Ярегского месторождения в Ухтинском районе Республики Коми, следов нефтесодержащей жидкости в реке Ярега не обнаружено, говорится в пресс-релизе "Лукойл-Коми".

"15 апреля 2018 года при плановом ежедневном обходе персоналом НШУ "Яреганефть" обнаружена разгерметизация нефтепровода зумпфовых скважин на территории нефтешахты №1 Ярегского месторождения... Персоналом нефтепромысла оперативно организована остановка зумпфовых скважин №3309, 3310, локализационные работы проведены в пределах гидрозатвора ручья Малый Вой-Вож", - сообщается компания.

"Взяты пробы воды в реке Ярега, притоком которой является река Малый Вой-Вож. Следов нефтесодержащей жидкости в пробах не обнаружено", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время в мероприятиях задействованы 33 человека и 12 единиц техники. Об инциденте сообщено в контролирующие и надзорные органы в установленном законодательством порядке, сообщает компания.

"Лукойл-Коми" - крупнейшее добывающее предприятие в Северо-Западном федеральном округе, работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Предприятие владеет 87 лицензиями на геологическое изучение и разработку нефтяных месторождений в Республике Коми и Ненецком автономном округе. "Лукойл-Коми" разрабатывает 64 нефтяных и одно газовое месторождения. В 2017 году добыто 15,8 миллиона тонн нефти и 2,2 миллиарда кубических метров газа.