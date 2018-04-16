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Почти 300 тыс человек в Чечне остались без электроснабжения из-за аварии


Компании / Энергосети

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Около 286,5 тысячи человек в Чеченской Республике остались без электроснабжения из-за отключения двух линий электропередачи, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Отмечается, что в 18.57 мск на подстанции "Акташ" действием защит отключились работающие в тупиковом режиме линии электропередачи 110 кВ "Акташ – Гудермес тяговая" и "Ярыкcу – Ойсунгур".

"Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 286,5 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 82 МВт", - говорится в сообщении.

В данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

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