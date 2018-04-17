"Полюс" в I квартале увеличил выпуск золота на 13%

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Полюс" по итогам первого квартала 2018 года увеличил выпуск золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%, до 506,5 тысячи унций, следует из сообщения компании.

По отношению к предыдущему кварталу производство золота снизилось на 13%. Продажи золота в отчетный период составили 459 тысяч унций, снизившись на 6% в годовом исчислении и на 23% - в квартальном.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов.