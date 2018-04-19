Движение грузовиков ограничат в Петербурге на период ЧМ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - ПРАЙМ. Движение большегрузных автомобилей будет ограничено с 14 июня по 15 июля в Санкт-Петербурге на маршрутах, связанных с проведением матчей чемпионата мира по футболу, сообщили РИА Новости в городском комитете по благоустройству, который выдает разрешения на движение грузового транспорта.

Ранее ряд российских ассоциаций производителей и торговых сетей обратились к властям регионов, принимающих чемпионат мира по футболу, с просьбой разъяснить, будут ли вводиться ограничения на движение грузовиков во время чемпионата, чтобы в случае необходимости успеть изменить логистические маршруты поставок товаров. Представители производителей и ретейлеров заявили, что предприниматели готовы адаптировать логистику к планируемым временным особым условиям работы, однако это потребует дополнительных финансовых и временных затрат.

"В связи с прогнозируемым увеличением интенсивности транспортных потоков в период проведения чемпионата мира... в целях обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности автомобильных дорог, включенных в маршруты движения клиентских групп ЧМ-2018... с 14 июня по 15 июля комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга будет прекращена выдача специальных разрешений на движение крупногабаритных и/или тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам Санкт-Петербурга, включенным в маршруты движения клиентских групп", - говорится в ответе этого ведомства на запрос РИА Новости.

Помимо разрешений на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов комитет по благоустройству выдает отдельные пропуска водителям грузовиков, разрешенная максимальная масса которых превышает 8 тонн. Беспрепятственное движение этого вида грузового автомобильного транспорта запрещено в пределах КАД Санкт-Петербурга с июня 2013 года. Как уточняет комитет, ранее выданные пропуска, срок действия которых включает период проведения ЧМ-2018, будут действительны на всех маршрутах, исключая проезд на Крестовский остров в дни проведения футбольных матчей.

Клиентские группы ЧМ-2018 включают, в частности, персонал ФИФА и оргкомитета, футбольные команды, арбитров, а также СМИ и болельщиков. Согласно материалам на сайте Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга, маршруты их движения затронут, в частности, Пулковское шоссе, Московский проспект, улицу Савушкина, Петровскую и Петроградскую набережные, а также центр города — в том числе Лиговский проспект в районе станции метро "Площадь Восстания", Невский проспект, Конюшенную улицу, где будет организован фестиваль болельщиков, Дворцовый и Биржевой мосты.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.