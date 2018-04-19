Nordgold начал строительство золотоизвлекательной фабрики на руднике "Гросс" в Якутии

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Nordgold приступил к возведению ключевого объекта предприятия строящегося рудника "Гросс" в Якутии - здания золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), говорится в сообщении компании.

Площадь будущей фабрики составит 12 тысяч квадратных метров. Предприятие будет выпускать золотосодержащие слитки (сплав Доре). В год на фабрике планируется перерабатывать почти 12 миллионов тонн руды и производить более 200 тысяч унций (7 тонн) золота в год в течение 17 лет. Ожидается, что после выхода на проектную мощность "Гросс" станет крупнейшим рудником Nordgold (выступает оператором проекта) в России.

После запуска "Гросса" и его выхода на проектную производительность на ЗИФ и всем металлургическом комплексе рудника будут трудиться 340 сотрудников. Общая численность сотрудников составит около 800 человек, отмечается в сообщении.

В сентябре 2013 года Nordgold получил от Columbus Gold Corp. опцион на долю в 50,01% проекта при условии подготовки ТЭО не позднее первого квартала 2017 года и инвестирования как минимум 30 миллионов долларов в развитие. В январе 2016 года Nordgold приобрел еще 5% акций проекта. Во втором квартале 2016 года Nordgold выполнил условие по минимальному объему инвестиций. В первом квартале прошлого года Nordgold в установленный срок подготовил позитивное экономическое обоснование проекта.

Месторождение Гросс расположено на юго-западе Якутии вблизи от действующего рудника Nordgold "Нерюнгри". По российским стандартам балансовые запасы месторождения составляют 4,4 миллиона унций золота (136 тонн), забалансовые – 4,1 миллиона унций (129 тонн), а апробированные ресурсы – 4,5 миллиона унций (140 тонн).