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В Крыму могут построить криптокластер


ЯЛТА, 19 апр - ПРАЙМ. В Крыму могут построить криптокластер, кроме того, будет обсуждаться вопрос создания своей криптовалюты, сообщил в четверг вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Выступая на секции "Какая экономическая политика нужна России?" в рамках Ялтинского международного экономического форума, Мурадов отметил, что иностранцы, которые приезжают в Крым, не могут воспользоваться своими банковскими карточками.

"Поэтому нужны прорывные вещи, связанные с использованием блокчейн-технологий, криптовалют, создание здесь в Крыму целого кластера. Речь идет о криптовалютном инвестиционном фонде в Крыму. Если мы говорим о кластере, то это должен быть комплекс. Речь идет и о бирже криптовалютной, которая могла бы действовать в рамках первичного размещения монет. Даже, наверное, будет обсуждаться тема создания некого тавракойна, от слова исторического для Крыма – Таврида", - сказал Мурадов.

По словам постпреда, китайские инвесторы предлагают начать в Крыму производство высокотехнологичного оборудования для майнинга и работы в блокчейн-технологиях.

"Китайцы нам предлагают вложить миллиард долларов в это производство. Они предлагают широко развивать эту базу", - подчеркнул Мурадов.

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