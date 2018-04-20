Заводы "Русала" в Хакасии и Красноярске работают штатно и не требуют поддержки

КРАСНОЯРСК, 20 апр - ПРАЙМ. Предприятия "Русала", расположенные в Хакасии и Красноярском крае, работают в штатном режиме и не требуют поддержки из-за введенных санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службах региональных правительств.

"Предприятия работают в штатном режиме. Власти республики заинтересованы в развитии предприятий, в том числе за счет развития новых мощностей", - сказал РИА Новости представитель правительства Хакасии Дмитрий Спирин. Он добавил, что пока все предыдущие договоренности о развитии предприятий остаются в силе и могут быть даже более актуальны в условиях санкций. В частности, речь идет о ранее озвученном проекте создания "Алюминиевой долины".

В пресс-службе Красноярского края РИА Новости сообщили, что официальных запросов о поддержке со стороны предприятия не поступало, встреч по этому поводу с представителями "Русала" не проводилось.

В Красноярске расположен Красноярский алюминиевый завод, в Саяногорске - Хакасский и Саяногорский алюминиевый заводы.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают по включенным в список компаниям блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в среду назвал одним из возможных вариант временной национализации компаний, попавших под новые санкции США, в том числе "Русала". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал временную национализацию одной из экспертных рекомендаций и заявил, что готовых сценариев по поддержке компании пока нет.