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Власти региона: Предприятия "Русала" в Ленобласти не обращались за помощью


Компании / Индустрия / Металлургия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - ПРАЙМ. Два предприятия "Русала" - заводы в Бокситогорске и Пикалево - не испытывают финансовых сложностей и не обращались за помощью к региональным властям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Предприятия за помощью к властям не обращались. Оба предприятия - Бокситогорский завод и предприятие в Пикалево - находятся на постоянном контроле и мониторинге в связи с известными событиями. Каждый день представители правительства созваниваются с руководством предприятий. Сейчас информации о финансовых трудностях или о проблемах со сбытом продукции нет", - сказал собеседник агентства.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают по включенным в список компаниям блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в среду назвал одним из возможных вариант временной национализации компаний, попавших под новые санкции США, в том числе "Русала". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал временную национализацию одной из экспертных рекомендаций и заявил, что готовых сценариев по поддержке компании пока нет.

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