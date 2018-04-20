FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

"Красное Сормово" в Нижнем Новгороде построило первый в России сухогруз проекта RSD59


НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр /ПРАЙМ/. Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) построил и спустил на воду первый из пяти предусмотренных контрактом сухогрузных теплоходов, строящихся по лизинговому контракту с ГТЛК, которая потом передаст суда компании "Пола Райз" из Санкт-Петербурга.

"Это уникальный во многих отношениях сухогруз, который по ряду параметров превосходит ранее построенные сухогрузные суда такого же класса. Судно имеет увеличенные дедвейт и большую вместительность трюмового помещения, обладает лучшей маневренностью. Аналогов ему еще нет в России", - приводятся в сообщении слова врио генерального директора завода Михаила Першина.

Первым из пяти сухогрузов, сошедших со стапелей сормовского завода, стало судно "Пола Макария", которое сразу после спуска отправилось на швартовные и ходовые испытания.

Ранее сообщалось, что трехсторонний контракт на строительство пяти сухогрузных теплоходов проекта RSD59 подписан в декабре 2016 года. Заказчиком выступает ГТЛК, получателем судов - "Пола Райз". Строительство всех пяти судов началось в IV квартале прошлого года, передача всех судов заказчику планируется до конца этого года.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ