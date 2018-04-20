"Красное Сормово" в Нижнем Новгороде построило первый в России сухогруз проекта RSD59

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр /ПРАЙМ/. Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) построил и спустил на воду первый из пяти предусмотренных контрактом сухогрузных теплоходов, строящихся по лизинговому контракту с ГТЛК, которая потом передаст суда компании "Пола Райз" из Санкт-Петербурга.

"Это уникальный во многих отношениях сухогруз, который по ряду параметров превосходит ранее построенные сухогрузные суда такого же класса. Судно имеет увеличенные дедвейт и большую вместительность трюмового помещения, обладает лучшей маневренностью. Аналогов ему еще нет в России", - приводятся в сообщении слова врио генерального директора завода Михаила Першина.

Первым из пяти сухогрузов, сошедших со стапелей сормовского завода, стало судно "Пола Макария", которое сразу после спуска отправилось на швартовные и ходовые испытания.

Ранее сообщалось, что трехсторонний контракт на строительство пяти сухогрузных теплоходов проекта RSD59 подписан в декабре 2016 года. Заказчиком выступает ГТЛК, получателем судов - "Пола Райз". Строительство всех пяти судов началось в IV квартале прошлого года, передача всех судов заказчику планируется до конца этого года.