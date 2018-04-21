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Около 200 км трамвайных путей отремонтировали или установили в Москве за последние годы


МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Почти 200 километров трамвайных путей отремонтировали или установили в Москве за последние годы, заявил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов в субботу.

"За последние несколько лет почти 200 километров трамвайных путей было установлено или реконструировано, более 60% трамвайных путей в Москве выделено от проезжей части, что дает возможность все больше и больше увеличивать скорость, выполнять график движения", - сказал он.

Ликсутов подчеркнул, что данная работа будет продолжаться и дальше.

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