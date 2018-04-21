Разбившийся в Хакасии самолет занимался частными перевозками

КРАСНОЯРСК, 21 апр - ПРАЙМ. Упавший в Хакасии легкомоторный самолет за деньги перевозил пассажиров и принадлежал частному лицу, сообщил РИА Новости в субботу источник в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, самолет частный. Предположительно, использовался для перелетов за деньги. Погиб местный предприниматель и его друг, первый был собственником судна, а второй - адвокатом", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что тела уже извлечены из кабины самолета. По его словам, очевидцы происшествия утверждают - самолет резко вошел в штопор, что, возможно, говорит о технических неполадках или ошибке пилота.

Ранее управление МЧС Хакасии сообщило, что в 16.35 (12.35 мск) от службы 112 поступила информация, что в районе дачного общества Орбита (2-3 километра от населенного пункта Кайбалы МО Алтайский район) произошла жесткая посадка легкомоторного (двухместного) самолета. Погибли два человека. По факту крушения СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В красноярском управлении Росавиации сообщили, что сообщения о происшествии пока не получали, и судя по всему, судно, действительно, частное. В единой диспетчерской службе Алтайского района РИА Новости сообщили, что пока неизвестно, где базировалось судно.