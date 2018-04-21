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Специалисты МАК прибудут на место падения самолета в Хакасии


КРАСНОЯРСК, 21 апр - ПРАЙМ. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) прибудут на место крушения двухместного самолета в Хакасии, сообщила РИА Новости представитель Западно-Сибирского следственного управления СК на транспорте Яна Стрижова.

"Полет не был зарегистрирован в ОРВД. Судя по всему он был несанкционированным. Ожидается приезд специалистов МАК", - сказала Стрижова.

Ранее управление МЧС Хакасии сообщило, что в 16.35 (12.35 мск) от службы 112 поступила информация о жесткой посадке легкомоторного двухместного самолета в районе дачного общества "Орбита" в двух-трех километрах в сторону населенного пункта Кайбалы Алтайского района республики. Погибли два человека. По факту крушения СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, самолет занимался перевозками пассажиров за деньги и принадлежал частному лицу. По его словам, погибшие были товарищами, пилот был владельцем судна, а пассажир - адвокатом. Источник сообщил, что очевидцы утверждали, что самолет вошел в штопор, что могли свидетельствовать о неполадках или ошибке пилота.

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