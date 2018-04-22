FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Порядка 3,8 тыс человек остаются без электричества из-за непогоды во Владимирской области


Энергосети

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Около 3,8 тысячи человек на утро воскресенья остаются без света во Владимирской области в связи с ухудшением погодных условий, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Отмечается, что с 21.00 субботы по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, сильный ветер с порывами до 20 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

На 04.00 мск 22 апреля "без электроснабжения остаются: бытовые потребители 41 населенного пункта (около 3 800 человек)". "Мощность отключенных потребителей 1,54 МВт", - говорится в справке-докладе ведомства.

По данным на 00.00 22 апреля, без электроснабжения во Владимирской области оставались порядка 5,6 тысячи человек.

Как сообщается, к аварийно-восстановительным работам привлечено 22 бригады в составе 46 человек и 22 единиц специальной техники.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ