Почти 4,8 тыс человек в Тульской области остаются без света из-за непогоды

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Около 4,8 тысячи человек в Тульской области утром в воскресенье остаются без электроснабжения из-за дождя и сильного ветра, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Отмечается, что с вечера субботы из-за неблагоприятных погодных условий - дождя, сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду - происходят массовые аварийные отключения.

По данным ведомства на 04.00 мск 22 апреля, "без электроснабжения остаются: бытовые потребители 38 населенных пунктов (около 4 800 человек); социально значимые объекты – 3".

Без света на 00.00 мск 22 апреля оставались около 6,7 тысячи человек.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 22 бригады в составе 44 человек и 22 единиц специальной техники.