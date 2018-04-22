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Нарушенное непогодой электроснабжение на западе и востоке Подмосковья восстановлено


МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Энергетики Подмосковья восстановили нарушенное сильным ветром электроснабжение на востоке и западе Подмосковья, сообщили РИА Новости в региональном Минэнерго.

"Одна ночь потребовалась энергетикам Подмосковья, чтобы восстановить электроснабжение потребителей по линиям электропередач 6-10 киловатт на востоке и западе Подмосковья, нарушенное мощнейшим грозовым фронтом, обрушившимся на столичный регион 21 апреля", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что энергетики, несмотря на погодные условия, трудятся в круглосуточном режиме. "На некоторых участках порывы ветра достигают такой силы, что препятствуют проведению работ на высоте", - добавил представитель ведомства.

Вечером в субботу гроза с порывами ветра до 25 метров в секунду и сильным дождем спровоцировала падение деревьев и обрыв линий электропередачи в нескольких районах Подмосковья. Больше других пострадали север и запад области. Продолжаются аварийно-восстановительные работы в Раменском, Серпуховском, Подольском районах области, а также в Клинском районе на севере Подмосковья. 

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