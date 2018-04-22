Более 700 энергетиков усиленно восстанавливают электроснабжение в Подмосковье

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Более 700 человек и 170 единиц спецтехники задействованы в восстановлении электроснабжения в Подмосковье после урагана, обрушившегося в субботу на столичный регион, сообщает министерство энергетики Московской области.

Ураган и ливни прошли в московском регионе в субботу. По последним данным, в столице пострадали 17 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе трое детей, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось, что в Подмосковье один человек погиб, шестеро пострадали.

"В восстановительных работах задействовано 126 бригад в составе 739 человек и более 170 единиц спецтехники. Оперативная подача электроэнергии обеспечивается при помощи 102 передвижных электростанций суммарной мощностью 39,2 МВт. По причине сохраняющихся неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 18 метров в секунду) продолжает действовать особый режим работы", - говорится в сообщении подмосковного ведомства.

Уже восстановлено электроснабжение потребителей на востоке и западе Подмосковья. Больше других пострадали север и запад области. Энергетики, несмотря на плохую погоду, трудятся круглосуточно. На некоторых участках порывы ветра достигают такой силы, что мешают работам на высоте. Продолжаются аварийно-восстановительные работы в Раменском, Серпуховском, Подольском, Клинском районах области.

"Главное достижение этих суток - была удержана высоковольтная сеть, что позволило избежать отключения электроэнергии в Москве и крупных городах области. Все социально значимые объекты незамедлительно были подключены от передвижных электростанций вплоть до восстановления электроснабжения по нормальной схеме",- цитирует пресс-служба слова министра энергетики Московской области Леонида Неганова.