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Почти 300 жителей Подмосковья остаются без света из-за непогоды


МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Без света из-за непогоды остаются почти 300 жителей Подмосковья в девяти поселках, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"В настоящее время частично обесточены девять небольших сельских населенных пунктов на севере и юге Подмосковья (Раменский и Серпуховский районы, а также Клин и Подольск). Без электричества временно остаются 295 жителей. В зоне отключения нет социально значимых объектов. Коммунальный комплекс работает безаварийно", - говорится в сообщении.

К работе по восстановлению электроснабжения привлечено 218 бригад, 662 энергетика, 258 единиц спецтехники. "Основной объем работ будет закончен сегодня к концу дня", - отмечается в сообщении.

Ранее в Минэнерго региона РИА Новости сообщили, что энергетики ведут работы по индивидуальным заявкам потребителей и оперативно устраняют вновь возникшие отключения; последствия ЧП устраняют более 700 человек. 

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