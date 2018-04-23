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Более 1,3 тыс населенных пунктов были без света в регионах ЦФО, ПФО и СЗФО из-за непогоды


МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Свыше 1,5 тысячи деревьев упали из-за сильного ветра на территории почти 80 муниципальных образований Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, было нарушено энергоснабжение более чем 1,3 тысячи населенных пунктов, сообщает МЧС России.

По данным министерства, с 21 апреля сильный ветер до 25 метров в секунду и осадки наблюдались в Башкирии, Московской, Владимирской, Тульской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Липецкой, Рязанской, Псковской, Брянской, Орловской, Новгородской, Ленинградской областях и в Москве. Есть пострадавшие.

"На территории 76 муниципальных образований было нарушено энергоснабжение в 1319 населенных пунктах, 40 071 жилом доме и четырех социально значимых объектах, произошли падения более 1500 деревьев, 11 рекламных щитов, получили повреждения 177 единиц личного автотранспорта, частично повреждены кровли 59 жилых домов и пяти социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

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