Совокупные активы банков Московского региона в январе-феврале снизились на 3,5%

МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-феврале 2018 года уменьшились на 3,5%, до 50 783,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошел рост как удельного веса рублевых активов (с 76,4% до 77,9%), так и доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 76,8% до 77,9%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов уменьшился (с 8,8% до 8,3%), доля обязательств кредитных организаций практически не изменилась и составила 81,8%, а удельный вес резервов на возможные потери в совокупных пассивах вырос (с 9,4% до 9,9%).

По состоянию на 01.03.2018 в Московском регионе действовало 277 кредитных организаций, в том числе 270 в Москве и 7 в Московской области (на 01.01.2018 – 284 кредитные организации, в том числе 277 в Москве и 7 в Московской области).



