FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Совокупные активы банков Московского региона в январе-феврале снизились на 3,5%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-феврале 2018 года уменьшились на 3,5%, до 50 783,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошел рост как удельного веса рублевых активов (с 76,4% до 77,9%), так и доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 76,8% до 77,9%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов уменьшился (с 8,8% до 8,3%), доля обязательств кредитных организаций  практически не изменилась и составила 81,8%, а удельный вес резервов на возможные потери в совокупных пассивах вырос (с 9,4% до 9,9%).

По состоянию на 01.03.2018 в Московском регионе действовало 277 кредитных организаций, в том числе 270 в Москве и 7 в Московской области (на 01.01.2018 – 284 кредитные организации, в том числе 277 в Москве и 7 в Московской области).


Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ