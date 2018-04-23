Объем собственных ресурсов банков Московского региона в январе-феврале сократился на 8,8%

МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Объем собственных ресурсов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-феврале 2018 года снизился на 8,8%, до 4 200,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) снизилась в основном вследствие уменьшения совокупной величины уставного капитала и резервного фонда банков на 5,9%, до 3 765,0 млрд рублей. Общий финансовый результат деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) сократился на 23,2%, до 443,5 млрд рублей. За январь-февраль 2018 года банки Московского региона получили убыток в размере 0,7 млрд рублей (в аналогичном периоде 2017 года – прибыль в размере 87,4 млрд рублей).



