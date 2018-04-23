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Компания PepsiCo открыла новый завод детского питания на Кубани


Компании / Потребительский рынок

ТИМАШЕВСК, 23 апр - ПРАЙМ. Компания PepsiCo открыла новый завод по производству детского питания в Тимашевске, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Только год назад мы подписали соглашение о том, что будет построен новый завод детского питания. И вот, спустя год, стоим здесь. Я благодарен компании PepsiCo за то, что выполнили строительство в кратчайшие сроки", - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии открытия завода. Он также отметил, что сейчас "непростые экономические условия", связанные с санкциями, которые напрямую касаются деятельности компании. "Тем не менее, они выполнили свое обещание", - заключил глава региона.

Производственная площадка открыта на территории Тимашевского молочного комбината, одного из крупнейших предприятий по переработке молока в регионе. Как отметил президент PepsiCo в России, Украине и СНГ Нил Старрок, завод, расположенный в Тимашевске, является одним из самых крупных заводов компании. "Это очень серьезный проект... за счет него мы ожидаем, что кубанский потребитель сможет получить свежайшие продукты", - сказал Старрок. По данным компании, новый завод будет ориентирован в основном на выпуск продукции для жителей ЮФО и СКФО.

"В данной ситуации мы, прежде всего, сфокусированы на развитии нашего бизнеса, на наших клиентах, на нашем конечном потребителе, на нашей продукции. Сложно предугадать развитие политической ситуации в любой стране мира, именно поэтому мы, прежде всего, концентрируемся на нашем бизнесе", - сказал журналистам Старокк, отвечая на вопрос, как скажутся возможные контрсанкции на дальнейшем развитии компании.

В компании уточнили, что сейчас на предприятии установлена высокотехнологичная линия по производству детских творожков, ее мощность составляет 21,4 тысячи упаковок в час. С запуском новой линии молочный комбинат увеличит общую производственную мощность завода на 25 тонн готовой продукции в сутки и составит 725 тонн. Ассортимент предприятия расширится на 10 позиций, добавили в компании.

Тимашевский молочный комбинат был основан в 1990 году и стал одним из крупнейших заводов по переработке молока в южном регионе. В 2000 году завод вошел в состав компании "Вимм-Билль-Данн". В 2011 году АО "Вимм-Билль-Данн" стало частью группы компаний PepsiCo. Тимашевский молочный комбинат производит более 100 наименований молочных продуктов под торговыми марками "Кубанская буренка", "Чудо", "Веселый молочник", "Домик в деревне", детское питание "Агуша" и другие. Продукция поставляется во все регионы ЮФО и СКФО, а также в другие российские регионы.

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