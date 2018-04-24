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Объем кредитов экономике, предоставленных банками Московского региона, в январе-феврале составил 23,8 трлн руб


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), предоставленных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в январе-феврале 2018 года практически не изменился и составил 23 782,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в активах увеличился до 46,8% против 45,2% на 01.01.2018.

В январе-феврале 2018 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), не изменились и составили 15 253,2 млрд рублей, их удельный вес в активах вырос до 30% (29% на 01.01.2018). 

Объем розничных кредитов за январь-февраль 2018 года вырос на 1,2%, до 6 223,1 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций региона по сравнению с началом года увеличилась с 11,7% до 12,3%. Доля рублевой составляющей в общем объеме потребительских кредитов за январь-февраль 2018 года практически не изменилась и составила 98,6%. 


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