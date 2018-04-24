Petropavlovsk в I квартале снизил производство золота на 5%

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Petropavlovsk plc по итогам первого квартала 2018 года сократил производство золота на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 112,556 тысячи унций, сообщила компания.

Продажи золота снизились также на 5%, до 112,244 тысячи унций при средней цене реализации 1295 долларов за унцию.

Сообщается, что Petropavlovsk сохраняет прогноз по производству золота в 2018 году на уровне 420-460 тысяч унций.

Petropavlovsk входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын". По итогам 2017 года компания увеличила производство золота на 9,8% — до 439,6 тысячи унций (13,7 тонны).